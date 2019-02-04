رياضة | مارتن لاسارتي يستبعد 16 لاعبا من قائمة الأهلي أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي يستبعد 16 لاعبا من قائمة الأهلي أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 16 لاعبا من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة إنبي غدا الثلاثاء على ستاد بترو سبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد لاسارتي كلا من :-

علي لطفي ومحمد نجيب ومروان محسن وأحمد فتحي ووليد أزارو وياسر إبراهيم وصالح جمعة ووليد سليمان ومحمد محمود بسبب الإصابة، وحمدي فتحي وإسلام محارب وعمرو جمال ورامي ربيعة ومحمد شريف وأحمد علاء وأحمد الشيخ لوجهة نظر فنية

وضمت قائمة الأهلي 19 لاعبا هم : -

شريف إكرامي – محمد الشناوي – سعد سمير – أيمن أشرف – محمد هاني – محمود وحيد – علي معلول – حسام عاشور – هشام محمد – ناصر ماهر – عمرو السولية – كريم نيدفيد – جيرالدو دا كوستا – حسين الشحات – صلاح محسن – جونيور أجاي – رمضان صبحي – أحمد حمودي – باسم علي.

الترجي يدعو "الخطيب" للمشاركة في اليوبيل الذهبي لـ"بطل تونس"

كما تلقّى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، دعوة من نادي الترجي التونسي، لحضور اليوبيل الذهبي للفريق التونسي، بمناسبة مرور مائة عام على إنشائه. جاء ذلك، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين الأهلي وأشقائه من الأندية العربية على مر الأجيال.

ويتمنّى رئيس الأهلي، أن تسمح ظروف ارتباطاته الرسمية في الفترة الحالية بالسفر إلى تونس لمشاركة فريق الترجي الشقيق ومسئوليه احتفالاتهم باليوبيل الذهبي، وأعرب عن أمنياته بالتوفيق لبطل تونس، والقائمين عليه، للمزيد من النجاحات بما يخدم الكرة التونسية والعربية والإفريقية.