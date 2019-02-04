رياضة | مفاجأة سارة لريال مدرديد قبل موقعة الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة لريال مدرديد قبل موقعة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ريال مدريد مع برشلونة، يوم الأربعاء المقبل على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وواصل لاعبي ريال مدريد تدريباته، استعدادا لمباراة برشلونة في الكأس، حيث خضع بعض اللاعبين لتدريبات استشفائية بعد مباراة الفريق ضد ألافيس بالدوري الإسباني.

وعاد خيسوس فاييخو مدافع ريال مدريد لتدريبات الفريق الجماعية، من أجل تدعيم صفوف الملكي قبل مواجهة برشلونة المنتظرة في بطولة الكأس.

يذكر أن ريال مدريد قد أطاح بفريق جيرونا من الدور ربع النهائي، بعد فوزه عليه بمجموع المباراتين بنتيجة 7-3 في مباراتي الذهاب والإياب.