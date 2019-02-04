رياضة | مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة إنبي غدا الثلاثاء على ستاد بترو سبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 19 لاعبا هم : -

شريف إكرامي – محمد الشناوي – سعد سمير – أيمن أشرف – محمد هاني – محمود وحيد – علي معلول – حسام عاشور – هشام محمد – ناصر ماهر – عمرو السولية – كريم نيدفيد – جيرالدو دا كوستا – حسين الشحات – صلاح محسن – جونيور أجاي – رمضان صبحي – أحمد حمودي – باسم علي.

الترجي يدعو "الخطيب" للمشاركة في اليوبيل الذهبي لـ"بطل تونس"

كما تلقّى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، دعوة من نادي الترجي التونسي، لحضور اليوبيل الذهبي للفريق التونسي، بمناسبة مرور مائة عام على إنشائه. جاء ذلك، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين الأهلي وأشقائه من الأندية العربية على مر الأجيال.

ويتمنّى رئيس الأهلي، أن تسمح ظروف ارتباطاته الرسمية في الفترة الحالية بالسفر إلى تونس لمشاركة فريق الترجي الشقيق ومسئوليه احتفالاتهم باليوبيل الذهبي، وأعرب عن أمنياته بالتوفيق لبطل تونس، والقائمين عليه، للمزيد من النجاحات بما يخدم الكرة التونسية والعربية والإفريقية.