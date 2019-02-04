رياضة | جروس يُفجرها: لم أقل أن الكونفدرالية أقوي من دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يُفجرها: لم أقل أن الكونفدرالية أقوي من دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك أنه لم يدلي بتصريح من الأساس أن الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال افريقيا.

وأوضح جروس لمسئولي الزمالك بعد لقاء جورماهيا الكيني بالكونفدرالية أنه صرح فقط حول قوة الكونفدرالية ووجود أندية قوية لكنه لم يؤكد من الأساس أنها أقوى من دوري الأبطال.

وأشار الخواجة إلى أن تصريحاته تم تحريفها ونقلها بشكل خاطىء قبل أن يتعرض لانتقادات شديدة خلال الفترة الأخيرة.

وكان الزمالك قد خسر أمام جورماهيا الكيني بنتيجة 4-2 أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.