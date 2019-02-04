اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم (mo salah) بث مباشر | مباراة ليفربول ووست هام اليوم 4 - 2 - 2019 كورة اون لاين - كورة لايف

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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم (mo salah) بث مباشر | مباراة ليفربول ووست هام اليوم 4 - 2 - 2019 كورة اون لاين - كورة لايف

تقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لمباراة "ليفربول" و"وست هام يونايتد"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بينما يحتل وست هام يونايتد المركز الـ12 برصيد 31 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم (mo salah) بث مباشر | مباراة ليفربول ووست هام اليوم 4 - 2 - 2019 كورة اون لاين - كورة لايف



ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد على قنوات "بي إن سبورت"، 10 مساء.

ومن المتوقع أن يبدأ الريدز اللقاء بتشكيل مكون من أليسون بحراسة المرمى والدفاع فان ديك – روبيرتسون – جوميز – ترينت الكسندر ارنولد، والوسط نابي كيتا – جيورجينهو فاينالدوم – جوردان هندرسون، والهجوم محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني.

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم (mo salah) بث مباشر | مباراة ليفربول ووست هام اليوم 4 - 2 - 2019 كورة اون لاين - كورة لايف

