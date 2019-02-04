مدرب سيمبا يكشف.. رسالته للاعبيه التي أوقفت الأهلي عن التسجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

كشف باتريك أوسيم المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، عن الرسالة التي وجهها للاعبيه بعد تفوق الأهلي بخمسة أهداف نظيفة، خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما السبت الماضي.

وأشار أوسيم في تصريحات نشرها موقع كامبيوني مونداي، إلى أنه طالب لاعبيه بضرورة إظهار قدراتهم في كرة القدم، بعدما تأكدت هزيمة الفريق بمرور 45 دقيقة فقط من اللقاء.

وقال المدير الفني لسيمبا: "عندما تستقبل هدف مبكر أمام فريق مثل الأهلي تكون العودة صعبة بالتأكيد، فريقي كان يمتلك عدد من المشاكل خاصة في المساحات الفارغة بالدفاع".

وأكمل: "لاعبو الأهلي قاموا بأدوارهم بشكل جيد، وهذا سبب انتصارهم، ولكن علينا أن نعترف أنهم أفضل منا ".

وأضاف: "عندما دخلنا غرف تبديل الملابس في الاستراحة، قلت للاعبين أن نتيجة 5-0 تعني نهاية المباراة، ولذلك علينا أن نريهم -يقصد الأهلي- كيف تُلعب كرة القدم".

واختتم: "هذه الرسالة كانت سببًا في عدم استقبالنا لأي أهداف خلال الشوط الثاني، بسببها كان الأداء أفضل مما قدمناه في النصف الأول".

الجدير بالذكر أن الأهلي تفوق على سيمبا بخمسة أهداف نظيفة مساء السبت، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.