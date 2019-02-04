مران الأهلي.. تأهيل أزارو ومروان.. نيدفيد يكتفي بالجري.. وفقرة خاصة للتدريب على ركلات الجزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

اختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه المقام على ملعب مختار التتش استعدادًا لخوض مباراة إنبي بالدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع إنبي غدًا الثلاثاء في إطار مؤجلات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري.

وحرص المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر على تخصيص فقرة للثنائي رمضان صبحي وحمدي فتحي للتدريب على ركلات الجزاء.

كما خصص لاسارتي فقرة للتدريب علي الكرات العرضية شارك فيها كل من معلول وحسين الشحات وايمن أشرف وسعد سمير وجيرالدو وأجايي.

على الجانب الآخر عقد خالد محمود طبيب الأهلي جلسة مع هشام محمد للاطمئنان عليه بعد ان أكتفي بتدريبات جري حول الملعب مع زميله كريم نيدفيد، بينما واصل الثلاثي وليد أزارو ومروان محسن وياسر إبراهيم التأهيل.