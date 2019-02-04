وكيل راكيتيتش يتحدث عن "السيناريو المستحيل" للاعب برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: أكد أرتورو كاناليس وكيل اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة الإسباني "مستحيل" رحيله عن كامب نو خلال الصيف المقبل. وهناك شكوك حول مستقبل راكيتيتش بعد تأخر تعديل عقده رفقة الفريق الكتالوني المقرر له ينتهي في 30 يوينو 2021. كاناليس أكد في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "مغادرة إيفان لأسبانيا في الصيف سيناريو مستحيل". وكان إنتر ميلان و باريس سان جيرمان قد أبديا اهتمامها بضم اللاعب الكرواتي. صاحب الـ30 عامًا انضم إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2014/2015 قادمًا من إشبيليه. جدير بالذكر أن راكيتيتش شارك رفقة برشلونة هذا الموسم خلال 23 مباراة في مختلف البطولات، سجل أربعة أهداف وصنع 6 آخرين.

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