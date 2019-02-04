ميسي وديمبلي يثيران الشكوك قبل الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تغيب الثنائي ليونيل ميسي وعثماني ديمبلي غابا عن الحصة التدريبية لنادي برشلونة التي جرت صباح اليوم الاثنين، يثيران التكهنات حول إمكانية مشاركتهما في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد المقرر لها بعد غدا الأربعاء في الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وكان ميسي قد تعرض لإصابة في الفخذ يوم السبت الماضي في مباراة فريقه أمام بلنسية في الدوري الإسباني "الليجا"، خضع على إثرها لبعض الفحوصات، ليقرر الجهاز الفني لبرشلونة الدفع بميسي غدا الثلاثاء في تدريبات الفريق الأخيرة قبل مباراة الكلاسيكو للوقوف على مدى جاهزيته للمشاركة في اللقاء.

أما بالنسبة لديمبلي فقد تواجد الفرنسي اليوم في المدينة الرياضية لبرشلونة لكنه لم يخض التدريبات، وخضع لتدريبات منفردة، على أن يشارك غدا في تدريبات الفريق مع زملائه.

وكان النجم الفرنسي قد تعرض لالتواء في الكاحل خلال مباراة برشلونة أمام ليجانيس الشهر الماضي، غاب على إثره التدريبات لأسبوعين، كما أصيب هذا الأسبوع بوعكة صحية جديدة.