عودة رمضان صبحي لقائمة الأهلي أمام إنبي

رمضان صبحي لاعب الأهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لخوض مباراة إنبي، غدا الثلاثاء، في بطولة الدوري.

ضمت القائمة شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، لحراسة المرمى، ومحمد هاني، وسعد سمير، وأيمن أشرف، وباسم علي، والتونسي علي معلول، ومحمود وحيد،

للدفاع، وحسام عاشور، وهشام محمد، وعمرو السولية، وناصر ماهر، وكريم وليد نيدفيد، وحسين الشحات، والأنجولي جيرالدو، ورمضان صبحي، وأحمد حمودي، للوسط، والنيجيري جونيور أجاي، وصلاح محسن، للهجوم.