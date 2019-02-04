شاهد.. الترجي يدعو الخطيب للمشاركة في اليوبيل الذهبي لبطل تونس

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تلقّى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، دعوة من نادي الترجي التونسي، لحضور اليوبيل الذهبي للفريق التونسي، بمناسبة مرور مائة عام على إنشاءه.
جاء ذلك، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين الأهلي وأشقائه من الأندية العربية على مر الأجيال.
ويتمنّى رئيس الأهلي، أن تسمح ظروف ارتباطاته الرسمية
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