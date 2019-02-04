أشبال المنيا يهزمون مركز شباب أطسا بثلاثية

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حقق فريق كرة القدم مواليد ٢٠٠٠ بنادي المنيا، فوزًا مستحقًا على فريق مركز شباب اطسا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات دوري المنطقة هذا الموسم.
وقدم لاعبو المنيا في المباراة التي اقيمت بملعبالمنيا الجديدة ، اليوم الاثنين، أداءا جيدا، وسجل الثلاثية كل من: اسلام بولا، ابراهيم طارق، وسيد محمد، وبذلك الفوز يرتفع رصيد المنيا للنقطة
يقود الفريق هذا الموسم كل من احمد ابو بكر ، مديرا فنيا، حازم جمال مدربا، ومحمد يسري ، مدرب حراس مرمى، د. محمد على ، طبيب الفريق وسامر سيد ، مدير مالي وإداري، بينما يشرف ياسر عبد الوهاب ، على قطاع الناشئين.
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