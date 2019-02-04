شاهد.. شركة المقاولات تتسلم ملعب المصرى لتطويره قبل كأس الأمم الافريقية

بورسعيد- عبدالرحمن بصلة: تسلمت شركة المقاولات المنفذة لتطوير الملاعب التى تستضيف بطولة الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر يونيو القادم ستاد النادى المصرى ببورسعيد . وقامت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة والإدارة التنفيذية بالنادى المصرى بتفقد كافة منشآت الإستاد وقامت بتحرير محضر بكل المتعلقات الخاصة به وإستلامه من النادى للبدء فى التنفيذ الذى يشمل أرضية الملعب وأبراج بتفقد كافة منشآت الإستاد وقامت بتحرير محضر بكل المتعلقات الخاصة به وإستلامه من النادى للبدء فى التنفيذ الذى يشمل أرضية الملعب وأبراجالإضاءة وغرف اللاعبين والحكام و المركز الإعلامي ومقصورة الصحفيين وإستراحة كبار الزوار والمقصورة الرئيسية و17 غرفة أسفل المدرج البحرى وتسليمها للإتحاد الأفريقى كما يشمل التطوير رفع كفاءات دورات المياه وغرف والمراقبة وأماكن الإنتظار وبوابات الدخول والخروج والشاشة الإلكترونية .



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