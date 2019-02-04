14 لاعبًا يمثل مصر ببطولة أفريقيا للباراتايكوندو

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

أعلن الاتحاد المصري للتايكوندو، اللاعبين المشاركين بالبطولة الإفريقيه للباراتايكوندو المقبلة، والتي ستقام بمدينة الغردقة يوم 20 فبراير المقبل.

وتخوض مصر منافسات البطولة ب 14 لاعبا ولاعبة (11 لاعبا و 3 لاعبات. و اللاعبون هم :

محمد ياسر الزياد (-61 كجم، k44 )، أحمد ممدوح موسى (-61 كجم، k41) ،عبد الرحمن إسماعيل احمد (-61 كجم، k44) ،

محمد محفوظ حسين (-75 كجم، k 43)، أحمد بدوي البوهي (-75 كجم، k 43)، مؤمن عباس ( - 75 كجم، 41 k)، أحمد سلامة عبد الحميد (-75 كجم، 44 k)، أحمد محمد عبد المجيد (-75 كجم، 44 k)، محمد عبد اللطيف عبد الرحمن(-75 كجم، k 44)، محمد إبراهيم السيد (+75 كجم، k 44)، أحمد السيد النظلي ( +75،كجم، k 44).

واللاعبات هن :

ميار عاطف نصر (-58 كجم، k 44)، آمال خلاف موسى( - 58 كجم، k 44)، سلمي علي حجازي ( - 58 كجم، k 44). وتشهد النسخة الرابعة من البطولة الإفريقية المفتوحة للباراتايكوندو رقما قياسيا في المشاركة حيث سيشارك في المنافسات 120 لاعبا و لاعبة يمثلون 28 دولة من الخمس قارات.