تعديل موعد مباراتي المقاصة والإسماعيلي.. والجونة والإنتاج الحربي

مباراة الاسماعيلي ومصر المقاصة "ارشيفية" كتب - عبدالرحمن أبوهاشم قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة مصر المقاصة والإسماعيلي في الأسبوع الـ 21 لدوري القسم الأول، المحدد لها يوم الخميس المقبل، في الساعة السابعة مساء الأول، المحدد لها يوم الخميس المقبل، في الساعة السابعة مساءبدلا من الخامسة مساء، وإقامة مباراة الجونة والإنتاج الحربي في ذات اليوم والمرحلة في الساعة الرابعة مساء بدلا من الثانية والنصف عصراً.

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