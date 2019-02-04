رياضة | بوما تخطر الجبلاية بموعد تسليم الدفعة الأولى للملابس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوما تخطر الجبلاية بموعد تسليم الدفعة الأولى للملابس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خطابًا رسميًا من شركة "بوما البريطانية" الراعي الجديد لملابس المنتخبات الوطنية، للتأكيد خلاله على إرسال الدفعة الأولى من الملابس الجديدة في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.

وكان الاتحاد المصري أعلن في وقت سابق أن الظهور الأول للمنتخبات الوطنية بالقميص الجديد سيكون خلال شهر مارس، حيث يخوض المنتخب الأول مباراة رسمية أمام النيجر، على ملعب الأخير بالجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية، قبل المواجهة الودية التي سيخوضها أمام نيجيريا 26 مارس.

بينما يظهر المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، بالملابس الجديدة خلال معسكره المقبل في إسبانيا الشهر المقبل، حيث يخوض مباراتين وديتين أمام أمريكا وهولندا، استعدادًا للأمم الإفريقية نهاية العام الجاري.

وأعلن مسؤولو الجبلاية، الشهر الماضي، عن إتمام التعاقد مع شركة "بوما"، لتوفير ملابس المنتخبات الوطنية خلال السنوات الأربع المقبلة، على أن ينتهى التعاقد بنهاية مونديال قطر 2022.