رياضة | نائب رئيس برشلونة: نيمار كاذب.. وهذا موقف النادي من عودته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس برشلونة: نيمار كاذب.. وهذا موقف النادي من عودته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه جوردي ميستري، نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، إنتقادًا شديدًا للبرازيلي نيمار دا سيلفا لالعب برشلونة السابقو باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.

وقال ميستري في تصريحات صحفية: "نيمار كذب علينا، أخذ منا إكرامية تجديد العقد ثم تم كسر عقده .. لا أحد توقع دفع هذا المبلغ المجنون ولكن تتحدث عن نادي بميزانية دولة".

وأضاف قائلاً: عودته ؟ نيمار لاعب عظيم لكنه ينتمي لباريس وسعره مرتفع جدا .. صحيح أن محيط اللاعب تواصل معنا".

وواصل: "الحقيقة أنكم بالإعلام علمتم عن توقيعنا مع دي يونج في لاحقا .. الحقيقة أننا وقعنا عقد مع دي يونج في تاريخ 27/12 في نفس اليوم الذي قدمنا فيه موريلو".