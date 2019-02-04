رياضة | مدرب إيفرتون يوجه تحذيرًا شديدًا للاعبيه

أشار ماركو سيلفا، المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي، إلى أنه بالنسبة لفريقه لكي يتحسن فعلى لاعبو إيفرتون أن يتفهموا، أنه في حال توجب عليه لومهم بشكل مباشر فسيفعل ذلك.

وقال مدرب إيفرتون ي تصريحات صحفية: "لكن إن وجدت أن هناك طريقة أخرى فسأفعلها. عليهم أن يدركوا الحقيقة ويستمعوا إليها. بإمكاني القول أنهم شاهدوني غاضبا عدة مرات هذا الموسم".

وأضاف قائلاً: "عندما تكون محترفا و تلعب بنادي من قيمة إيفرتون، من المفترض أن يكون لديك الحافز دائما. عندما نتحدث عن التحفيز فلا يمكنه أن يحضر هذا السبت ويختفي في السبت الموالي".