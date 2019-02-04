رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ووست هام اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ووست هام اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت بالأمس منافسات اليوم الثاني من الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر نادي ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب جدول ترتيب البريميرليج هذا الموسم.

ونجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق الفوز أمام فريق أرسنال، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، فيما فاز مانشستر سيتي على ليستر بهدف نظيف.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- ليفربول 61 نقطة.

2- مان سيتي 59 نقطة.

3- توتنهام هوتسبير 57 نقطة.

4- تشيلسي 50 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 48 نقطة.

6- أرسنال 47 نقطة.

7- ولفرهامبتون 38 نقطة.

8- واتفورد 34 نقطة.

9- ايفرتون 33 نقطة.

10- بورنموث 33 نقطة.

11- ليستر سيتي 32 نقطة.

12- ويست هام 31 نقطة.

13- برايتون 27 نقطة.

14- كريستال بالاس 26 نقطة.

15- نيوكاسل يونايتد 24 نقطة.

16- بيرنلي 24 نقطة.

17- ساوثهامبتون 24 نقطة.

18- كارديف سيتي 22 نقطة.

19- فولهام 17 نقطة.

20- هيدرسفيلد تاون 11 نقطة.