رياضة | موعد مباراة ليفربول و مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4/2/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول و مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4/2/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي ليفربول الذي يضم بين صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، ضيفا على فريق وست هام يونايتد، في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم الإثنين بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي، في اللقاء الذي يقام على استاد لندن.

وكانت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية أعلنت عن إذاعتها لمباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد على قناة بي إن سبورتس الرياضية 2 HD، وسوف يعلق على هذا اللقاء المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويرغب نادي ليفربول في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من أجل عودة اللقب بعد غياب عدة سنوات.

ويسعى نادي وست هام أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.

وجاء التشكيل المتوقع لنادي ليفربول كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : فابينهو - فان دايك - لوفرين - روبيرتسون.

خط الوسط : هندرسون - فينالدوم - شاكيري.

خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - فيرمينيو.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة ليفربول وويست هام بالدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

ونستعرض مباريات اليوم الإثنين في جميع البطولات المحلية والعالمية والعربية:

الدوري الإنجليزي

- وست هام × ليفربول

اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي

- فروسينوني × لاتسيو

اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق مضر اليوسف

الدوري السعودي

- الهلال × الفتح

اليوم في تمام الساعة 5:17 بتوقيت مدينة القاهرة

- الشباب × الرائد

اليوم في تمام الساعة 5:20 بتوقيت مدينة القاهرة

- الاتحاد × الوحدة

اليوم في تمام الساعة 7:25 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة السعودية

الدوري المصري

- الاتحاد السكندري × المصري البورسعيدي

اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أون سبورت والنيل للرياضة

- الداخلية × بيراميدز

اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة النيل للرياضة