رياضة | سولشاير: مان يونايتد يعمل على تجديد عقد هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: مان يونايتد يعمل على تجديد عقد هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "في الشوط الثاني أمام ليستر سيتي كنا قلقين أكثر بشأن النتيجة أكثر من المستوى ولهذا لم نسيطر على اللقاء بالشكل الذي تمنيته، ولكنها ٣ نقاط مذهلة خارج ملعبنا".
وأضاف: "ليندلوف وبايي كانا مذهلين، وكذلك دي خيا".
وواصل سولشاير عن تفاهم بول بوجبا وماركوس راشفورد: "اللاعبون المميزون يساعدون بعضهم على الظهور بأفضل مستوى، أليس كذلك؟".
واستطرد بالحديث عن عن تحقيق اليونايتد ٥ انتصارات متتالية خارج أولد ترافورد لأول مرة منذ ٢٠١٢: "هذا دليل على جودة وإمكانيات عناصر الفريق. إن العمل مع هؤلاء اللاعبين ممتع جدًا إذ لديهم رغبة للتطور والتحسن أكثر".
واختتم بقوله: "شهر فبراير سيكون صعبًا لكنه سيكون ممتعًا في نفس الوقت".