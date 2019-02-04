رياضة | سولشاير: مان يونايتد يعمل على تجديد عقد هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: مان يونايتد يعمل على تجديد عقد هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أولي جونار سولشاير، المدير لفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن ناديه يعمل على تجديد عقد حارس مرمى الفريق، الولي الإسباني ديفيد دي خيا.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "في الشوط الثاني أمام ليستر سيتي كنا قلقين أكثر بشأن النتيجة أكثر من المستوى ولهذا لم نسيطر على اللقاء بالشكل الذي تمنيته، ولكنها ٣ نقاط مذهلة خارج ملعبنا".

وأضاف: "ليندلوف وبايي كانا مذهلين، وكذلك دي خيا".

وواصل سولشاير عن تفاهم بول بوجبا وماركوس راشفورد: "اللاعبون المميزون يساعدون بعضهم على الظهور بأفضل مستوى، أليس كذلك؟".

واستطرد بالحديث عن عن تحقيق اليونايتد ٥ انتصارات متتالية خارج أولد ترافورد لأول مرة منذ ٢٠١٢: "هذا دليل على جودة وإمكانيات عناصر الفريق. إن العمل مع هؤلاء اللاعبين ممتع جدًا إذ لديهم رغبة للتطور والتحسن أكثر".

واختتم بقوله: "شهر فبراير سيكون صعبًا لكنه سيكون ممتعًا في نفس الوقت".