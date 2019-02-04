رياضة | توريرا: هدفنا الوصول لمركز مؤهل لدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توريرا: هدفنا الوصول لمركز مؤهل لدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الأوروجوياني لوكاس توريرا، متوسط ميدان فريق أرسنال الإنجليزي، على الطموحات الكبيرة التي يسعى فريقه لتحقيقها هذا الموسم.

وقال توريرا في تصريحات صحفية: "ستكون معركة مكثفة للحصول على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، لكن هناك طريق طويل يجب قطعه، لدينا مجموعة كبيرة، نحن متحدين للغاية، ونحن نريد أن نتطور قدر الإمكان".

ويحتل فريق أرسنال المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، جمعها بعد مرور 25 جولة، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 5 وخسر 6 مباريات.