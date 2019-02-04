رياضة | أسطورة الكرة الإنجليزية يُشيد بعمل إيمري مع أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة الكرة الإنجليزية يُشيد بعمل إيمري مع أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أسطورة الكرة الإنجليزية، جاري نيفيل، بالعمل الذي يقوم به الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي هذا الموسم.

وقال نيفيل في تصريحات صحيفة:" [إيمري] طور الكثير من لاعبيه طوال الوقت. على سبيل المثال، ماتيو غندوزي اعتقد أنه كان رائعا، صاحب التسع عشرة عامًا من العمر كان أدائه جيدًا حقًا ويمكنه التطور والبناء حول هذا الاداء".

وأضاف: "لقد كان جيداً. لقد جاء إلى فريق متغير ، هذا مكان من الصعب لعب كرة القدم فيه لكنه يقف ، هذا هو الشيء الرئيسي. إنه يحاول مضاهاة خط وسط مانشستر الذي يعتبر أمرا صعبا".