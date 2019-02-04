رياضة | هازارد: سنتغلب على مانشستر سيتي بهذه الطريقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد: سنتغلب على مانشستر سيتي بهذه الطريقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، عن الخطة التي سيتبعها فريقه، من أجل التغلب على فريق مانشستر سيتي.

وقال هازارد في تصريحات صحفية: "مواجهة السيتي؟ ستكون مختلفة عن المباراة الأولى، سيستحوذون على الكرة بينما نحن سندافع جيدا ثم سنسجل هدفا أو هدفين، هذا الشهر سيكون صعبا لكن نحن تشيلسي ويمكننا هزم أي فريق إن أردنا ذلك".

ومن المقرر أن تقام مواجهة البلوز والسيتيزنز الأحد المقبل، صمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، في الساعة السادسة مساءًا، على ملعب الاتحاد.