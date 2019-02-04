رياضة | أسطورة إنجلترا يمنح أرسنال روشتة النجاح

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منح بول إينس أسطورة الكرة الإنجليزية السابق، روشتة النجاح لفريق أرسنال الإنجليزي، الذي يقوده فنيًا الإسباني أوناي إيمري.
وقال بول إينس في تصريحات صحفية: "أول شيء يجب على ارسنال القيام به إذا اراد المنافسة ، هو أن ينفق المال ، عندما تنظر إلى رباعي الدفاعي ، إنهم كبار في السن ، إذا كنت تريد منافسة ليفربول ، مانشستر سيتي ، توتنهام ، مانشستر يونايتد فعليك أن تنفق المال".
وأضاف: "أعتقد أن ارسنال لديهم المدرب المناسب ، لقد بدأ الموسم بشكل جيد للغاية ، لم يخسروا في 22 مباراة ولكن إذا ارادوا المنافسة فعليهم انفاق المال لسد تلك الفجوة ".