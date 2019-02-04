رياضة | نجم ليفربول: لا نضع لبطولة الدوري الإنجليزي أهمية حاليًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول: لا نضع لبطولة الدوري الإنجليزي أهمية حاليًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم السويسري شيكردان شاكيري، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن فريقه لا يشعر بالتوتر في هذا الوقت من الموسم ببطلو الدوري الإسباني.

وقال شاكيري خلال حوار صحفي: "لا أشعر أن هناك توترا في الفريق. هذا الفريق يريد الفوز بكل مباراة ، نعمل بجد في كل يوم ونفكر في كل مباراة مقبلة فقط، يجب علينا أن نحافظ على تركيزنا لنبقى في المركز الأول حتى نهاية الموسم".

وأضاف: "ربما الجماهير تشعر بالتوتر أكثر من اللاعبين هذا امر طبيعي. عشت هذا الموقف سابقا في بايرن ميونيخ ولم نكن متوترين أبدا، نلعب المباراة ونحاول تحقيق الفوز بجانب العمل الشاق في التدريبات. يجب علينا المضي قدما لتحقيق الهدف".

وواصل: "كل لاعب في الفريق يريد تحقيق اللقب، هكذا يجب أن تكون عقليتنا. هذه العقلية هي التي تجعلك تفوز بالألقاب في النهاية. من الواضح أننا نسير بهذه العقلية في ليفربول حاليا".

واختتم: "قبل كل شيء يجب ضمان التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل وهذا أمر مهم للغاية، نريد تحقيق الألقاب في المستقبل ولكن حاليا المهم هو التركيز على كل هدف في وقته المناسب بعد ذلك سنصل بالتأكيد للإنجازات".