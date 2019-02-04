ماذا كُتب على قميص "العنابي" المُهدى لأمير الكويت؟

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خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 فبراير 2019 05:27 مساءً - تفاعل رواد ونشطاء منصات التواصل والشبكات الاجتماعية مع لفتة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حين أهدى نظيره الكويتي، الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح قميص المنتخب القطري، الذي تُوّج بطلاً لكأس الأمم الآسيوية لكرة القدم.

وفي هذا الإطار، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن قميص "العنابي" المُهدى لأمير الكويت كُتب عليه: "إلى أبونا صباح.. من رجال الأدعم والشعب القطري شكراً.. وشكراً لشعب الكويت الحبيبة".

وكان أمير قطر قال خلال مراسم تسليمه قميص "العنابي" للشيخ صباح: "لاعبو منتخبنا دائماً يذكرون دعمكم وتهانيكم"، ليردّ الأخير: "إن شاء الله تفوزون بكأس العالم"، قبل أن يوقع أمير الكويت على قميص "الأدعم" لعرضه في متحف قطر.

وزيارة أمير قطر الحالية للكويت هي الأولى منذ مايو 2018، وتأتي عقب جولة آسيوية أجراها الشيخ تميم الأسبوع الماضي، شملت كوريا الجنوبية والصين واليابان.

يُذكر أن أمير الكويت كان من أوائل مهنئي الشيخ تميم بتتويج "العنابي" والتربع على عرش القارة الآسيوية عن جدارة واستحقاق كاملين، عقب الفوز على اليابان في النهائي بنتيجة (3-1).

وأشاد الشيخ صباح في برقية التهنئة بالمستوى الرفيع والمميز الذي قدمه المنتخب القطري طوال منافسات البطولة، معتبراً أن فوزه باللقب يمثل "فوزاً للكرة الخليجية والعربية، ويجسد ما بلغته من مستوى رياضي رفيع".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أحمد اليوسف الصباح، وجّه دعوة للمنتخب القطري لزيارة البلاد، لخوض مباراة ودية احتفالية أمام نظيره الكويتي؛ تزامناً مع الاحتفالات بالعيد الوطني وعيد التحرير.

كما هنأت الأندية الرياضية الكويتية، على غرار "الكويت" والقادسية، قطر حكومة وشعباً ورياضيين بالإنجاز الأكبر في تاريخ الكرة القطرية.