انت الان تتابع تفاصيل خبر هل يغيب ميسي عن كلاسيكو الكأس أمام ريال مدريد؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 فبراير 2019 05:27 مساءً - تسود حالة من القلق والتوتر على أجواء معسكر نادي برشلونة قبل مواجهته المرتقبة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وغاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تدريبات العملاق الكتالوني، الاثنين، في إطار تحضيرات الأخير لكلاسيكو الكأس؛ بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به أمام فالنسيا في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

وهذا اليوم الثاني توالياً الذي يغيب فيه ميسي عن التدريب، حيث كان "البرغوث" الأرجنتيني موجوداً في الصالة الرياضية لحين خضوعه للفحص الطبي لتحديد إمكانية مشاركة اللاعب من عدمها في كلاسيكو الكأس.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي سوف يشارك في تدريبات الثلاثاء؛ أي قبل يوم واحد من القمة الكروية، ومن ثم سيتم اختباره لمعرفة إمكانية ضمه لقائمة الكلاسيكو أو استبعاده منها.

كما تبدو حظوظ لحاق الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي بلقاء ريال مدريد أكثر صعوبة؛ لكون اللاعب يعاني من التواء في الكاحل، ثم نزلة برد.

ويحتضن ملعب "كامب نو"، مباراة الذهاب في "المربع الذهبي" من كأس إسبانيا، على أن يستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الفريق الملكي، موقعة الإياب، في الـ27 من فبراير الجاري.

وبعد مباراة الإياب بأيام قليلة، وتحديداً في الثالث من مارس المقبل، يحل برشلونة ضيفاً على الفريق الملكي مجدداً، ولكن هذه المرة ضمن منافسات الجولة الـ26 من المسابقة المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة يحمل لقب النسخ الأربع الأخيرة بكأس الملك، كما يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالمسابقة المحلية، بواقع 30 لقباً.