شكرا لقرائتكم خبر عن غوميز يقود تشكيل الهلال أمام الفتح في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- يحل نادي الفتح السعودي الأول لكرة القدم، ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيرة نادي الهلال، في مواجهة قوية للغاية على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في الجولة الثامنة عشر من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

ويدخل نادي الهلال السعودي في مباراة اليوم بقيادة فنية جديدة بقيادة المدرب الكرواتي روزان ماميتش، والذي تولى تدريب الفريق في الأسبوع الماضي، وذلك بعد رحيل المدرب السويسري جيسوس، حيث تأمل جماهير الفريق في مواصلة الانتصارات للحفاظ على الصدارة.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: علي الحبسي

خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – ألبيرتو بوتيا – محمد البريك

خط الوسط: عبد الله عطيف – محمد كنو- جيلمين ريفاس – كارلوس إدواردو – أندريا كارييو

خط الهجوم- بافيتيمبي جوميز