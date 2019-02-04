شكرا لقرائتكم خبر عن سولاري: الجميع هنا معجب بفينيسيوس.. وأنا واثق من كتابته للتاريخ والان مع التفاصيل
الخليج 365_
أشاد المدرب الأرجنتيني" سانتياجو سولاري" المدير الفني المؤقت لفريق ريال مدريد الإسباني، بلاعبه الشاب جونيور فينيسيوس، وجاء ذلك عقب المستويات المميزة التي يقدمها الشاب البرازيلي مع بطل أوروبا منذ بداية الموسم.
وقال سولاري: "فينيسيوس لاعب رائع، الجميع هنا في ريال مدريد يحبه، وجميع اللاعبين يفضلون مشاركته مع الفريق واللعب بجواره.
وأضاف " فينيسيوس مازال لاعبا صغيرا أمامه الكثير ليتعلمه، وهو مستعد للتعلم والتطور، أنا واثق من أنه سيقوم بكتابة التاريخ هنا.
وكان ريال مدريد قد حقق انتصارا على حساب ديبورتيفو ألافيش أمس الأحد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة تألق فيها الشاب البرازيلي وسجل هدفا.
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