شكرا لقرائتكم خبر عن ساري: سنعاني بسبب فشلنا في الميركاتو والان مع التفاصيل

الخليج 365_أكد ماوريسيو ساري المدير الفني الإيطالي لنادي تشيلسي الإنجليزي، أن فريقه سوف يعاني فيما تبقي من الموسم، بسبب فشل الإدارة في تلبية احتياجته الفنية.

وقال ساري" أعتقد أن الفريق سيعاني بسبب عدم التوقيع مع أي لاعب وسط، لكن هذه مشكلتي، ويتوجب علي حل مشاكل فريقي بنفسي".

وأكمل" أعتقد أن كوفاشيتش خيار جيد لمركز الإرتكاز، أعتقد أنه سوف يساعد جورجينيو ويعطيه حرية أكبر.

وأختتم قائلا " أمبادو يملك سمات دفاعية أكبرمن كوفاشيتش، لكن كوفاشيتش يسطتع نقل الكرة سريعا، ويمكنه اللعب من لمسة واحدة".