شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: مروان محسن بدأ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، على أن يعود للمشاركة في المران الجماعي نهاية الأسبوع الجاري.

وحرص خالد محمود، طبيب الفريق، على متابعة حالة مروان، في مرانه التأهيلي، أمس، الذي خاضه تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل، واطمأن على تحسن حالة اللاعب.

كان طبيب الأهلي قد أكد من قبل أنه لن يتعجل في الدفع بمروان محسن في التدريبات إلا بعد اكتمال جاهزيته بشكل نهائي، بعد تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية.

وأدى مروان تدريبات قوية ضمن برنامجه العلاجي اشتملت على جانب بدني ومران بالكرة.