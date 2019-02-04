شكرا لقرائتكم موعد مباراة الداخلية و براميدز اليوم الاثنين 4 / 2 / 2019 والقنوات الناقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام مباراة الداخلية ضد بيراميدز اليوم الاثنين على استاد "كلية الشرطة" فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف علاء عبد العال، المدير الفنى لنادى الداخلية، عن قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة 21 من الدورى العام.

وضمت قائمة الداخلية 18 لاعباً وهم:

في حراسة المرمى: محمد صبحي و شهاب خالد

في خط الظهر: رشاد فاروق، احمد جودة، محمد ابوسريع، كالوشا، محمود شديد، احمد رفاعي، احمد بحبح، ابراهيم ابو اليزيد.

في خط الوسط: حجاج عويس، ايمانويل ايجبتور، محمد مخلوف، محمد جمال، اسلام جابر، احمد اوكا، كريم خميس، محمود القط، فتحي عثمان.

وفي الهجوم: محمد سالم، حسام باولو، أيشا .

موعد مباراة الداخلية و بيراميدز

تقام مباراة الداخلية و بيراميدز فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة

ملعب مباراة الداخلية و بيراميدز

ستقام مباراة الداخلية و بيراميدز على ملعب كلية الشرطة فى العباسية .

القنوات الناقلة لمباراة الداخلية و بيراميدز

ستذاع مباراة الداخلية و بيراميدز على قناة اون تى فى و النيل الارضى والفضائى .