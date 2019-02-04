شكرا لقرائتكم محمد صلاح ينتظر تحطيم رقم أسطوري أمام وست هام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواجه ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح نظيره وست هام يونايتد اليوم الإثنين فى المباراة التى ستجمعهما اليوم الاثنين فى إطار مباريات الجولة 25 لمباريات بطولة الدورى الانجليزي.
ويبحث صلاح عن تحقيق رقم قياسى جديد خلال مسيرته الكروية مع الريدز حيثا يحتاج الفرعون إلى هدفين للوصول الى الهدف رقم 50 مع ليفربول في البريميرليج، حيث سيلعب مباراته رقم 61.
ويعد اسرع لاعب وصل الى 50 هدف في الدوري "مع نادٍ واحد" هو الان شيرار، في 66 مباراة مع بلاكبيرن روفرز.
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