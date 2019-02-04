شكرا لقرائتكم سيلفا: خسارة سان جيرمان أمام ليون أسعدت سولشاير بكل تأكيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال تياجو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان إن الخسارة الأولى لناديه في الموسم ستسعد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المؤقت قبل مواجهة الفريقين في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وكان سولشاير ضمن الحاضرين في استاد "جروباما" لمتابعة فوز أولمبيك ليون 2-1 على سان جيرمان الذي افتقد ماركو فيراتي ونيمار الذي سيغيب عن لقاء الذهاب أمام مانشستر يونايتد في 12 فبراير المقبل.

وقال سيلفا، الذي ارتكب خطأ ضد موسى ديمبلي أسفر عن ركلة جزاء جاء منها هدف الفوز للمنافس، لصحيفة ليكيب الفرنسية "ستكون مواجهة رائعة أمام مانشستر".

وأضاف "حتى نحقق الفوز سنكون في حاجة إلى اللعب بقوة 110 بالمئة، سولشاير خرج من هنا سعيدا لأننا لم نلعب بشكل جيد".

ولا يزال باريس سان جيرمان يتصدر الدوري برصيد 56 نقطة من 21 مباراة وبفارق عشر نقاط عن ليل الذي خاض مباراتين أكثر من حامل اللقب.