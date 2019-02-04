شكرا لقرائتكم بشري سارة لهجوم الأهلي.. أزارو ومروان في المرحلة النهائية للتأهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق اليوم الاثنين على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة ، ويعاني أزاو من الإصابة بقطع في العضلة الضامة، تعرض لها في مباراة الأهلي أمام بيراميدز الشهر الماضي.

واقترب أزارو من إنهاء برنامجه التأهيلي، حيث ينفذ المراحل الأخيرة في برنامجه للتعافي من الإصابة ، ومن المنتظر أن ينتظم أزارو في تدريبات الأهلي الجماعية عقب مواجهة سيمبا التنزاني والمقرر لها يوم 12 من شهر فبراير الجاري، حسبما أكده خالد محمود طبيب الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء غد الثلاثاء على ستاد بترو سبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

في الوقت نفسه ، واصل مروان محسن مهاجم الفريق أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران اليوم ويعاني مروان من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، تعرض له في مباراة الأهلي أمام سموحة، والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وينفذ مروان المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، والانتظام في التدريبات الجماعية للأهلي.