شكرا لقرائتكم جو غوميز يخضع لعملية جراحية بسبب كسر في الساق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين، أن مدافعه جو غوميز سيخضع لعملية جراحية ، بسبب إصابته بكسر في الساق والتي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام بيرنلي في ديسمبر الماضي.

وأشارت التوقعات في البداية إلى غياب غوميز "21 عاما" عن الملاعب لمدة ستة أسابيع ، ولكن الجهاز الطبي بنادي ليفربول كشف أن الخضوع لجراحة سيضمن تعافيا أكبر للاعب.

وذكر النادي :لن يجرى تحديد موعد لعودة غوميز ، رغم أنه من المرجح أن يعود للمشاركة من جديد خلال هذا الموسم.

وكان جوميز قد شارك في 18 مباراة مع ليفربول قبل إصابته خلال المباراة التي أقيمت في الخامس من ديسمبر الماضي، وقال غوميز :من المؤكد أن الغياب لفترة أطول مما كنا نتوقع في البداية ، هو أمر يصعب تقبله ، ولكن هذا هو جزء لا يتجزأ من هذه الصناعة.

وقبل مباراته المقررة، يوم الاثنين، أمام مضيفه ويستهام في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز ، يحتل ليفربول صدارة المسابقة بفارق نقطتين أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.