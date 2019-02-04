نيو إينغلاند يحرز لقب سوبر بول للمرة السادسة

اسماء السيد - توج نيو إينغلاند باتريوتس بطلا لدوري كرة القدم الأميركية "سوبر بول" للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على لوس أنجليس رامس 13-3 الأحد في المباراة النهائية على ملعب "مرسيدس بنز" في أتلانتا وأمام 75 ألف متفرج.

وبات نجم نيو إينغلاند المخضرم توم برادي (41 عاما) الأكثر تتويجا باللقب في تاريخ المسابقة حيث ظفر باللقب للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية بعد 17 عاما عن اللقب الأول.

ولحق نيو إينغلاند باتريوتس الذي كان يخوض النهائي الثالث تواليا، ببيتسبورغ إلى صدارة الأندية الأكثر تتويجا باللقب.

ولم ترق المباراة النهائية للنسخة 53 والتي تابعها أكثر من 110 ملايين مشاهد في الولايات المتحدة الأميركية، إلى المستوى المأمول حيث قدم الفريقان عرضا مخيبا، كما أنها كانت الأسوأ من الناحية التهديفية حيث شهدت تسجيل 16 نقطة فقط أي بأقل من 5 نقاط عن أسوأ مباراة نهائية من الغلة التهديفية والتي كانت عام 1972 عندما توج ميامي باللقب على حساب واشنطن 14-7.