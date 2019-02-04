سوبر كورة.. لا كرامة لنبى فى وطنه.. مركز شباب محمد صلاح مأوى للحيوانات والقمامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسيطر حالة من الإهمال على مركز شباب نجريج، والذى قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية إطلاق اسم النجم المصرى محمد صلاح عليه، بعد مساهمته فى صعود منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2018 فى روسيا.
وتحول ملعب مركز شباب محمد صلاح إلى مأوى للكلاب والقطط الضالة.
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