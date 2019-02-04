شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد.. "تايه" مع البدرى.. و"مبدع" مع لاسارتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "صدق أو لا تصدق".. تحت بند الحقائق الغريبة التى تدهشك عندما تتصفح الأخبار، يمكن أن نضع هذا العنوان "كريم نيدفيد يتصدر قائمة هدافى الأهلي فى أفريقيا" ربما كان عنوانا ما كانت جماهير القلعة الحمراء تصدقه قبل شهرين من الآن، غبار السنوات أزيل فى بضع مباريات خاضها كريم نيدفيد مع الأهلي الموسم الجارى ليصبح نجم الشباك فى الأهلى بعدما كان أقرب المستبعدين من قائمة المارد الأحمر، ليتحدى نيدفيد نفسه مثبتًا أن أبناء الأهلي يمتلكون ثورة المارد التى لا يمكن إخمادها.

انتفاضة المارد بها عادت روح "الفانلة الحمراء" إلى أحد أبناء النادي الأهلي، الذي خاض تحدي صعب خلال الفترة الماضية بعد أن نظرت إليه الجماهير الحمراء على أنه يمثل عبئًا على تشكيل الفريق الأحمر، بل وأكثر من ذلك رددت الجماهير فيما بينها أنه يلعب فى الأهلي بالواسطة.

انضم نيدفيد إلى الأهلي عائدًا إلى بيته الأحمر بعد تألق كبير بين صفوف وادي دجلة، وذلك خلال موسم الانتقالات الشتوية في موسم 2016/2017، ليخوض لاعب وسط الأهلي أسوأ مواسمه بين جدران القلعة الحمراء، حيث أمضى نيدفيد عامين في الأهلي على الدكة وكان يحصل على الفرصة في بضع دقائق ثقيلة على قلوب الجماهير، التي لقبت اللاعب بـ"ابن البدري" في إشارة إلى أن نيدفيد يلعب في الأهلي بفضل مجاملة حسام البدري مدرب الفريق آنذاك.

وتحت قيادة مارتن لاسارتي استفاق كريم نيدفيد "جوكر" الأهلي الجديد، الذي بات يجيد اللعب في أكثر من مركز بنفس الكفاءة، ليثبت جدارته بارتداء القميص الأحمر، وشارك مع الأهلي خلال الموسم الجاري في 16 مباراة بواقع 5 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة في كأس مصر، و10 مباريات في بطولة الدوري العام.

سجل كريم نيدفيد ثلاثة أهداف مع الأهلي جميعها في دوري أبطال أفريقيا، من بينهما ثنائية لاعب وسط الأهلي في شباك سيمبا التنزاني السبت الماضى، ليتوج كريم نيدفيد هدافًا للأهلي في دوري الأبطال حتى الآن.