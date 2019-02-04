شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراتىّ المقاصة والإسماعيلى.. والجونة والإنتاج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم إقامة مباراة مصر المقاصة والاسماعيلى فى الأسبوع الـ21 لدورى القسم الأول، المحدد لها الخميس المقبل، فى السابعة مساءً بدلا من الخامسة مساءً.
كما قررت اللجنة إقامة مباراة الجونة والإنتاج الحربى فى ذات اليوم والمرحلة فى الساعة الرابعة مساء بدلا من الثانية والنصف عصرا.
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