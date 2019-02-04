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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة السويس .. 7 أرقام لـ " المصرى و الإتحاد السكندرى " فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الجماهير المتابعة للدورى المصرى المواجهة المرتقبة فى الخامسة مساء اليوم الإثنين بين فريقا المصرى و الإتحاد السكندرى على ملعب إستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري الممتاز .
يخوض فريق الإتحاد اللقاء بحثاً عن الإبتعاد عن صراع الهبوط بعد الخسارة من الإسماعيلى بهدفين دون رد فيما يسعى المصرى إلى الفوز لتحسن الترتيب فى جدول الدورى بعد الفوز على بتروجت بهدف دون رد فى الظهور الأخير بالدورى.
و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " المصرى و الإتحاد السكندرى " فى الدورى الممتاز بالجدول الأتى :
المصرى و الاتحاد
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