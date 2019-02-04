شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل تؤثر هزيمة الزمالك فى أفريقيا على مشوار الفريق بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الزمالك هزيمة ثقيلة بالأمس أمام جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأولى من دورى المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية، وهو ما جعل الجماهير البيضاء تضع يدها على قلبها خوفاً على مستقبل الفريق سواء فى المستوى المحلى أو القارى.

لماذا خسر الزمالك أمام جورماهيا الكينى؟

خسر الزمالك أمام جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين بسبب هبوط مستوى معظم لاعبيه، خاصة خط الدفاع بالكامل الذى فشل فى التعامل مع الكرات العرضية من المنافس.

من المتسبب فى خسارة الزمالك أمام جورماهيا؟

يعد السويسرى جروس، المدير الفنى للزمالك، السبب الرئيسى فى خسارة فريقه أمام جورماهيا الكينى بسبب الخطة والتشكيل غير المناسب الذى خاض به اللقاء، بالإضافة إلى تغييراته الخاطئة أثناء المباراة.

هل يستطيع الزمالك العودة لأجواء البطولة من جديد؟

يستطيع الزمالك العودة لأجواء الكونفيدرالية من جديد عن طريق تحقيق الفوز فى اللقاء المقبل أمام نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الثانية للبطولة فى مصر يوم 13 فبراير الجارى، فيما سيلعب بترو أتليتكو مع جورماهيا فى أنجولا.

هل فرض مجلس إدارة الزمالك عقوبات على اللاعبين؟

رفض مجلس إدارة الزمالك فرض عقوبات على لاعبيه، معللا ذلك بأن لكل لقاء ظروفه، خاصة أن تلك المباراة هى الأولى للفريق فى دور المجموعات وأنه مازال هناك أمل كبير فى تخطى هذا الدور والصعود لدور الثمانية.





ماذا فعل جروس مع لاعبى الزمالك عقب لقاء جورماهيا؟

طلب جروس من جميع اللاعبين نسيان نتيجة لقاء جورماهيا والتركيز فى اللقاء المقبل أمام النجوم فى الدورى الممتاز، على أن يتم فتح صفحة الكونفيدرالية عقب لقاء النجوم مباشرة.