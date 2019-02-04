شكرا لقرائتكم خبر عن جولات سياحية للوفود المشاركة فى الدورة العربية لليد وتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تامر فكرى، مدير الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة المقرر إقامتها بالقاهرة فى الفترة من 2 إلى 13 مارس المقبل، وتقام مبارياتها بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، عن إتمام اتفاق مع وزارتى السياحة والآثار يقضى بتنظيم جولات سياحية للوفود العربية على هامش الدورة.

أكد تامر فكرى أن السياحة فى القاهرة تتمييز بالتعدد والتنوع، فستكون هناك جولات تفقدية لمنطقة آثار الجيزة، ومن أهم معالمها الأثرية الأهرامات وأبو الهول وغيرها، وستحظى الوفود العربية بزيارة مصر القديمة وشارع المعز، والقيام بجولة في خان الخليلى.

وأضاف مدير الدورة العربية أن البرنامج السياحى يتخلله جولة ترفيهية بزيارة مدينة الملاهى (دريم بارك) وهى - أكبر مدينة ترفيهية فى منطقة الشرق الأوسط، وتم الاتفاق مع القائمين على إدارتها على تنظيم برنامج متميز للطلاب والطالبات أبناء الدول العربية المشاركين فى الدورة المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا المنظمة للدورة برئاسة الدكتورة إيمان حسن بدأت تتلقى قوائم الدول المشاركة في الدورة، حيث تلقت اللجنة قائمتي لبنان وفلسطين، وسيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن قوائم باقي الدول المشاركة.