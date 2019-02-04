شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يشكل هيئة لتطوير المنظومة الطبية في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي والمفوض بشئون كرة القدم، تشكيل هيئة طبية برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز كبير أطباء العظام فى مصر والعالم، وعضوية كلٍّ من الدكتور ياسر المليجى أستاذ إصابات الكتف، والدكتور أحمد خليف أستاذ إصابات الكاحل، وينضم إليهم أستاذ قلب وأوعية دموية؛ لتطوير المنظومة الطبية بالفريق الأول لكرة القدم.

جاء ذلك بعد دراسة ظاهرة الإصابات المتكررة واجتماع الخطيب مع المدير الفنى للأهلي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة أكثر من مرة، وبحث الأمر مع الجهاز الطبى والعديد من المتخصصين فى مجال إصابات الملاعب والتأهيل، وتبين أن تلاحم المواسم بالنسبة لفريق الأهلي لمشاركاته المتعددة محليًا وقاريًا، وعدم وجود وقتٍ كافٍ للراحة ولفترة الإعداد، كان ذلك أبرز أسباب الإصابات المتعددة للاعبى الأهلي بين الحين والآخر.

وعليه جاء قرار رئيس النادى بتشكيل هيئة طبية رفيعة المستوى تضم العديد من الأساتذة في تلك التخصصات، تقوم بتشخيص الإصابات بالتنسيق الكامل مع الجهاز الطبي الذي يقوم بمهمته على الوجه الأكمل، على أن تكون هناك رعاية متكاملة للاعب المصاب من كافة الاتجاهات، بما يضمن عدم تكرار الإصابة وتقليص فترة العلاج.

وحرص محمود الخطيب على الاجتماع اليوم مع الهيئة الطبية في حضور سيد عبدالحفيظ ومارتن لاسارتي، والدكتور خالد محمود رئيس الجهاز الطبي؛ لوضع آلية العمل خلال المرحلة المقبلة بما يحقق الأهداف المرجوة ويوفر للفريق الحماية الطبية والتأهيل المتميز للمصابين.

من جهته، قال سيد عبدالحفيظ، إن محمود الخطيب يدرس ظاهرة الإصابات منذ فترة طويلة وكان حريصًا على الاستماع للعديد من المختصين، واجتمع مع الجهاز الطبي أكثر من مرة لمناقشة هذا الملف، وتحدث مع لاسارتي، وكان يهدف من ذلك إلى اتخاذ القرار الذى يضمن تطوير المنظومة الطبية والعلاج الطبيعى بما يتماشى مع طموحات الأهلي على كافة المستويات.