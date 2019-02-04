جماهير “الملكي” تعلق أمالها على فينيسيوس في الكلاسيكو

أشادت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الإثنين بلاعب ريال مدريد الإسباني، البرازيلي فينيسيوس جونيور، وذلك بعد تألقه في مباراة فريقه التي فاز فيها أمس بثلاثية نظيفة على ضيفه ألافيس في بطولة الدوري الإسباني (الليغا).
وسجل فينيسيوس في هذه المباراة هدف النادي “الملكي” الثاني في شباك ألافيس في الدقيقة 80.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن اللاعب البرازيلي الشاب يتمتع بخبرة كبيرة تؤهله للعب في أقوى الدوريات، رغم حداثة سنه، وأنه يجمع بين الموهبة والقدرة الكبيرة على التفاني في العمل والاجتهاد من أجل إثبات ذاته.
وأشارت الصحيفة إلى أن جماهير ريال مدريد تعلق أمالها على النجم البرازيلي في مباراة الفريق الحاسمة أمام غريمه التاريخي برشلونة، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.
وأوضحت موندو ديبورتيفو أن جماهير النادي “الملكي” تطالب بالدفع بفينيسيوس في مباراة الأربعاء منذ الدقيقة الأولى، أملاً في تعويض خسارة فريقها بخماسية في مباراة الدور الأول لليغا أمام النادي الكاتالوني.
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