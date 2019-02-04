دي ليخت يغلقها في وجه يوفنتوس

نفى مدافع أياكس أمستردام الهولندي، ماتيس دي ليخت، شائعات اتفاقه للانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، مشيراً إلى أن تلك الشائعات تثير ضحكه.

وقال دي ليخت في تصريحات أدلى بها أمس الأحد عقب مباراة فريقه بالدوري المحلي، ونشرتها اليوم الصحافة الإسبانية: “استمع للشائعات طوال العام ولتقارير تتناول مستقبلي، لن أنتهي إذا ما خرجت لتكذيب كل شائعة تخرج في وسيلة إعلام”.

وأضاف اللاعب الهولندي: “الشيء الوحيد الذي أريد قوله هو إن هذه الشائعات تثير ضحكي لأنها كذب”.

وتتوافق تصريحات دي ليخت (19 عاماً) مع التقارير التي نشرتها اليوم صحيفة موندو ديبورتيفو، والتي أوضحت أنه “لن يقدم على حسم مستقبله حتى يعرف ما إذا كان نادي برشلونة يراهن عليه من عدمه”.

وأشارت إلى أن اللاعب مستعد لتقاضي راتب أقل من أجل القدوم إلى كامب نو، لكنه ينتظر إشارة من النادي، الذي حسم مؤخراً التعاقد مع مواطنه وزميله بالفريق، فرينكي دي يونغ، للانضمام إلى “البلوغرانا” في الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو، إضافة لـ11 كمتغيرات.