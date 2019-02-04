شكوك حول إمكانية لحاق ميسي بالكلاسيكو

كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا اليوم الإثنين أن نجم وقائد نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لا يزال يعاني من بعض المتاعب البدنية، على إثر تعرضه لتدخل عنيف في مباراة فريقه الأخيرة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني (الليغا).

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ميسي حصل على راحة يوم أمس الأحد، ولم يحضر تدريبات النادي الكاتالوني، كما استقبل مجموعة من أطباء الفريق في منزله، جاءوا للاطمئنان على وضعه الصحي، والوقوف على حقيقة معاناته من إصابة ما.

وأوضحت مصادر داخل نادي برشلونة أن ميسي وصل صباح اليوم إلى المدينة الرياضية للنادي الإسباني لإجراء بعض الفحوصات، للتبين من حجم الإصابة التي يعاني منها، مما يثير الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة الكلاسيكو المصيرية التي يستضيف فيها برشلونة غريمه التاريخي ريال مدريد الأربعاء المقبل على ملعب كامب نو، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وأشارت آس إلى أن المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، سيعقد اجتماعاً مع ميسي في وقت لاحق اليوم، للتحدث معه حول احتمالات مشاركته في مباراة الأربعاء، خاصة وأن فالفيردي لا يرى ضرورة لتعريض اللاعب الكبير لخطر تفاقم الإصابة، في ظل حاجة الفريق لمجهوداته خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي تعد حاسمة في عمر الموسم الكروي لبرشلونة.