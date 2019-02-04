داميان هيرتوغ يتوقع عودة قوية للاعبي المنتخب الإماراتي في مباريات دوري الخليج العربي

أكد الهولندي داميان مدرب الجزيرة أن لاعبي منتخب الإمارات سيعودون بقوة إلى صفوف فريق النادي بعد انتهاء مباريات كأس أمم آسيا للتنافس في الدور الثاني من دوري الخليج العربي الذي ينطلق هذا الأسبوع.

ويعود فريق نادي الجزيرة يوم الإثنين 4 فبراير بعد فترة التوقف التي امتدت إلى أكثر من شهر لمواجهة شباب الأهلي في مباراتهم الأولى في الدور الثاني من الدوري، ويسعى الفريق لتحقيق أفضل عودة باعتباره يحتل المركز الثاني في الوقت الحالي وبرصيده ثماني انتصارات من مجموع 13 مباراة.

وانضم كل من اللاعبين علي مبخوت وخليفة الحمادي وخلفان مبارك وفارس جمعة وعلي خصيف إلى زملائهم في فريق الجزيرة يوم السبت بعد مشاركتهم في التدريبات عقب انتهاء النصف النهائي في كأس آسيا. وأعرب هيرتوغ قبل مواجهة يوم الإثنين، عن عدم وجود أي مانع من عودة أعضاء الفريق للعب في التشكيلة الأساسية، وذلك إيماناً بقدرتهم ولياقتهم البدنية وقدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية بشكل سريع ضمن أعضاء الفريق.

وقال داميان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة: “انضم خمسة لاعبين من نادي الجزيرة إلى فريق المنتخب، ولكن بعضهم لم يشارك في المباريات. وسيشارك اللاعبون بروح عالية ومعنويات مرتفعة، وأنا متأكد أنهم سيكونون على استعداد تام لملاقاة لاعبي الفريق. كما أن فريق النادي بانتظار عودتهم إلى صفوف الفريق لمواجهة الأهلي يوم الإثنين.

وسيشهد الجزيرة غياب لاعب خط الوسط سيباستيان سياني ومن الدفاع سيفتقد الفريق كل من خليفة الحمادي وسليم العيدي بسبب إيقافهم عن اللعب. كما تسببت الإصابات بغياب كل من المدافع محمد العطاس ولاعبي خط الوسط محمد جمال وسالم عبدالله.

إلا أن هيرتوغ أبدى إعجابه بسلوكيات اللاعبين خلال التدريب وهو على ثقة من قدرة لاعبيه على المنافسة ضد شباب الأهلي الذي يتخلف بفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة.

وأضاف المدرب الهولندي: “لقد قمنا بالكثير من العمل في التدريب وقمنا بتقييم المستوى في النصف الأول من الموسم ويمكننا أن نرى فرص تحقيق التقدم”. إنني راض بالطريقة التي يعمل بها الفريق مع بعضه، ويسعدني مستوى التقدم الذي حققه في الآونة الأخيرة.”

وعن مباراتهم ضد الشباب الأهلي قال داميان: “لابد من الحصول على النقاط الثلاث لنضمن السيطرة والعودة بقوة. أتوقع أن يلعب الفريقان للفوز مثلما لعبا في الماضي في موسم الدوري (حين فاز الجزيرة 5-4). فقد نجحنا في الموسم الأول وهم كذلك، وهو ما يؤكد على قوة فريق الشباب الأهلي.

كان اللاعب ليوناردو البالغ من العمر 32 عاماً من بين اللاعبين الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في الجزيرة. فقد سجل المهاجم البرازيلي خمسة أهداف في الدوري هذا الموسم، ويسعى إلى زيادة رصيده من الأهداف يوم الاثنين.

وقال ليوناردو: “أتمنى أن يواصل الفريق اللعب بشكل جيد، وأمارس التمارين الرياضية يومياً بجد لأكون بكامل لياقتي للحرص على مساعدة فريقي للتنافس بقوة كما هو الحال دائما. وأتمنى أن نلعب بشكل جيد في النصف الثاني من الموسم.”

وأضاف: لقد أثبت فريق شباب الأهلي قوته هذا الموسم. وعلى الرغم من ذلك، أنني متفائل بالفوز، وأتطلع إلى دعم جماهيرنا كالمعتاد، فنحن نلعب على أرضنا ونحتاج للتركيز على تحقيق النقاط الثلاث.”