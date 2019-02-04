شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يعلن جاهزيته لموقعة برشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365- أبدى البرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، جاهزيته لمواجهة برشلونة في ذهاب الدور نصف النهائي من عمر منافسات كأس الملك.

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفاً على نظيره برشلونة، يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من عمر منافسات كأس الملك، على كامب نو.

ونشر اللاعب الشاب صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: وعلق عليها قائلاً: هلا مدريد، الأن حان دور الكأس.

وكان اللاعب البرازيلي، قد دون رقماً مميزاً خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري، والتي حسمها المرينجي بثلاثية، أمس الأحد.

ونجح فينسيوس جونيور في تسجيل هدف ريال مدريد الثاني بالدقيقة 81 بعدما تقدم كريم بنزيمة بالهدف الأول في الدقيقة 30